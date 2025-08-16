Названа версия появления военных самолетов в начале встречи Путина с Трампом

Когда Трамп и Путин пожимали друг другу руки на совместной базе Элмендорф-Ричардсон недалеко от Анкориджа, над ними взмыли бомбардировщики F-22 и B2. Ни один из этих самолетов не поступил на вооружение до окончания холодной войны, но их проектирование и разработка начались в 1970-х и 1980-х годах, когда соперничество между США и Советским Союзом было в самом разгаре.