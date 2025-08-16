Белый дом назвал встречу Трампа и Путина исторической

Белый дом опубликовал в социальной сети Х кадры со встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. В описании к последней из фотографий написано одно слово — historic (англ. «историческая»).
Встреча Трампа и Путина проходит в городе Анкоридже штата Аляска на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Президенты встретились около двух часов назад, после чего начались переговоры в узком составе — «три на три». Вместе с Путиным на встрече присутствует министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. К Трампу присоединились госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф.
Кадры со встречи российского и американского президентов также опубликовал МИД России. Фотографию пресс-служба внешнеполитического ведомства сопроводила эмодзи «?». На фото запечатлены Путин и Трамп, протягивающие друг другу руки.
Ранее предполагалось, что президенты России и США встретятся «один на один», однако в день саммита Белый дом сообщил о смене формата переговоров. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, переговоры могут занять в общей сложности «минимум часов шесть-семь». Центральным вопросом на переговорах станет конфликт на Украине. Вместе с тем Ушаков отмечал, что на Аляске и в Арктике «пересекаются» и экономические интересы двух стран, а также «просматриваются перспективы реализации масштабных и взаимовыгодных проектов».
Трамп заявлял, что рассчитывает, что переговоры пройдут «очень хорошо», в противном случае он пообещал быстро вернуться в Вашингтон. «Я хочу быстрого прекращения огня. Я не знаю, случится ли это сегодня, но буду огорчен, если это [случится] не сегодня», — сказал он. Путин отмечал, что американская сторона предпринимает «достаточно энергичные и искренние усилия» для того, чтобы прекратить боевые действия и выйти на договоренности, представляющие интерес для всех вовлеченных в этот конфликт сторон.
Саммит на Аляске — первая за шесть лет встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Последний раз президенты встречались в июне 2019 года в Осаке (Япония) на полях саммита G20.