Белый дом назвал встречу Трампа и Путина исторической

Трамп заявлял, что рассчитывает, что переговоры пройдут «очень хорошо», в противном случае он пообещал быстро вернуться в Вашингтон. «Я хочу быстрого прекращения огня. Я не знаю, случится ли это сегодня, но буду огорчен, если это [случится] не сегодня», — сказал он. Путин отмечал, что американская сторона предпринимает «достаточно энергичные и искренние усилия» для того, чтобы прекратить боевые действия и выйти на договоренности, представляющие интерес для всех вовлеченных в этот конфликт сторон.