Советник руководства Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский охарактеризовал недавний обстрел многоэтажного жилого дома в Донецке как провокацию, совершённую украинскими военными накануне важной встречи президентов России и США.
По словам Кимаковского, атака носит цель дестабилизировать ситуацию в регионе и помешать проведению саммита, который должен пройти в ближайшее время. «Это намеренная кровавая провокация противника, направленная на срыв переговоров», — подчеркнул он в интервью ТАСС.
15 августа Донецк подвергся массированному обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины, в результате которого погиб один человек, ещё двое получили ранения. В жилом доме обрушились несколько этажей, сотрудники МЧС уже работают на месте происшествия.
Кроме того, из-за обстрелов повреждена амбулатория № 8 Центра первичной медико-санитарной помощи № 4, что усугубило гуманитарную ситуацию в городе.