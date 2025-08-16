Захарова: СМИ Запада в помешательстве от встречи Путина в США

СМИ Запада находятся в помешательстве от того, как президента России Владимира Путина встретили в США, написала в своем телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Западные СМИ в состоянии, которое можно назвать помешательством, переходящим в полное безумие: три года они рассказали об изоляции России, а сегодня увидели красную ковровую дорожку, которой встречали российского Президента в США», говорится в тексте.
Ранее в Анкоридже (Аляска) стартовала встреча президентов России и США. Переговоры между Путиным и Трампом начались с личной беседы в автомобиле главы Соединенных Штатов. Трамп подчеркнул, что урегулирование украинского конфликта должно быть результатом соглашения между Москвой и Киевом, однако он выразил готовность создать благоприятные условия для достижения подобного соглашения. Американский лидер выразил надежду на конструктивные переговоры между Путиным и Зеленским, а также не исключил возможности своего участия в процессе мирного урегулирования.
