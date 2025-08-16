Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова: СМИ Запада в помешательстве от встречи Путина в США

СМИ Запада находятся в помешательстве от того, как президента России Владимира Путина встретили в США, написала в своем телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

СМИ Запада находятся в помешательстве от того, как президента России Владимира Путина встретили в США, написала в своем телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Западные СМИ в состоянии, которое можно назвать помешательством, переходящим в полное безумие: три года они рассказали об изоляции России, а сегодня увидели красную ковровую дорожку, которой встречали российского Президента в США», говорится в тексте.

Ранее в Анкоридже (Аляска) стартовала встреча президентов России и США. Переговоры между Путиным и Трампом начались с личной беседы в автомобиле главы Соединенных Штатов. Трамп подчеркнул, что урегулирование украинского конфликта должно быть результатом соглашения между Москвой и Киевом, однако он выразил готовность создать благоприятные условия для достижения подобного соглашения. Американский лидер выразил надежду на конструктивные переговоры между Путиным и Зеленским, а также не исключил возможности своего участия в процессе мирного урегулирования.

Читайте материал по теме: Захарова пошутила о попытке Зеленского попасть на переговоры.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше