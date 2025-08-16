Захарова разоблачила иностранные СМИ после их реакции на визит Путина в США

Ранее URA.RU рассказывало о том, что американские СМИ раскритиковали Трампа за слишком теплый прием Путина. По мнению политолога Павла Данилина, лидер США хорошо встретил российского президента назло Европе и Украине. Подробнее о том, что значит рукопожатие президентов и апплодисменты в адрес Путина — в интервью URA.RU.