Западные СМИ пугают вероятным конфликтом в Арктике

Пока мировое внимание приковано к саммиту Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, на севере разворачивается другая стратегическая битва — за контроль над Арктикой. Об этом пишет The Independent (статью перевели ИноСМИ). Таяние льдов, как указывает газета, открывает новые транспортные маршруты и доступ к ресурсам, и Россия активно наращивает военное присутствие в регионе, создавая угрозу для интересов НАТО.