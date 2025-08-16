Ричмонд
Западные СМИ пугают вероятным конфликтом в Арктике

Пока мировое внимание приковано к саммиту Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, на севере разворачивается другая стратегическая битва — за контроль над Арктикой. Об этом пишет The Independent (статью перевели ИноСМИ). Таяние льдов, как указывает газета, открывает новые транспортные маршруты и доступ к ресурсам, и Россия активно наращивает военное присутствие в регионе, создавая угрозу для интересов НАТО.

Ледокольный флот — главное преимущество Москвы.

Россия обладает самым мощным в мире ледокольным флотом, включающим атомные суда проекта «Арктика», способные проламывать льды толщиной до 2,8 метров. К концу 2025 года Москва планирует увеличить их число до более чем 20 единиц, тогда как у США всего три действующих ледокола.

«Российское военное присутствие в Арктике неуклонно растет, — заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми. — Этот регион становится ключевым для безопасности НАТО».

Северный морской путь — артерия влияния.

Благодаря климатическим изменениям Северный морской путь вдоль сибирского побережья становится все более доступным. Если раньше навигация здесь длилась около 60 дней в году, то теперь — до 120, а вскоре может стать круглогодичной.

Этот маршрут сокращает путь из Азии в Европу на 40%, что делает его стратегически важным. Однако Россия использует его не только для торговли, но и для перевозки подсанкционной нефти, что пополняет военный бюджет страны.

Военные базы и ядерный потенциал подо льдами.

Москва активно модернизирует свои арктические базы на Земле Франца-Иосифа и Новой Земле. Северный флот России включает новейшие атомные подлодки классов «Борей» и «Ясень», способные наносить удары из-подо льда.

«Россия превращает Арктику в зону своего стратегического контроля, — отмечают аналитики. — Такое проникновение должно заставить весь мир обратить на это внимание».

Ответ НАТО — слабый и запоздалый.

Альянс осознает угрозу, но его возможности в регионе ограничены. Британская морская пехота, например, не имеет достаточного количества десантных кораблей для операций в холодных водах.

«Север всегда был ключевым направлением для безопасности НАТО, — подчеркивает Лэмми. — Именно отсюда Россия может начать продвижение на запад».

Таяние льдов открывает не только экономические возможности, но и новые риски военного противостояния. Россия, как отмечает газета, уже опережает Запад в гонке за Арктику, и если НАТО не усилит свое присутствие, баланс сил может измениться в пользу Москвы.

