Белый дом назвал встречу Трампа и Путина исторической

Белый дом разместил вторую фотографию со встречи президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина, охарактеризовав её как историческую.
Снимок опубликован в официальном аккаунте администрации в X*.
На изображении лидеры двух стран запечатлены, проходящими по красной дорожке мимо почётного караула. Фотография стала одним из ключевых символов саммита, привлекшим внимание мировых СМИ и политических обозревателей.
Ранее Белый дом опубликовал фотографию президента Российской Федерации Владимира Путин и президента Соединённых Штатов Дональда Трампа со слоганом о поиске мира.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.