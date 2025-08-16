Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом назвал встречу Трампа и Путина исторической

На изображении лидеры двух стран запечатлены, проходящими по красной дорожке мимо почётного караула.

Источник: Аргументы и факты

Белый дом разместил вторую фотографию со встречи президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина, охарактеризовав её как историческую.

Снимок опубликован в официальном аккаунте администрации в X*.

На изображении лидеры двух стран запечатлены, проходящими по красной дорожке мимо почётного караула. Фотография стала одним из ключевых символов саммита, привлекшим внимание мировых СМИ и политических обозревателей.

Ранее Белый дом опубликовал фотографию президента Российской Федерации Владимира Путин и президента Соединённых Штатов Дональда Трампа со слоганом о поиске мира.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше