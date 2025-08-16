Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белоусов примет участие в переговорах Путина и Трампа в расширенном составе

Глава Минобороны входит в список официальных участников встречи.

Источник: Аргументы и факты

Министр обороны России Андрей Белоусов примет участие в переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа в формате расширенного состава. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с Life.

По его словам, глава Минобороны входит в список официальных участников встречи, наряду с другими представителями российской делегации.

Ранее Белый дом опубликовал фотографию президента Российской Федерации Владимира Путин и президента Соединённых Штатов Дональда Трампа со слоганом о поиске мира.

Напомним, саммит президентов Росссийской Федерации и США проводится на военной базе ВВС и Сухопутных войск Соединённых Штатов Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске.

Узнать больше по теме
Андрей Белоусов: биография экономиста, возглавившего Министерство обороны России
На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.
Читать дальше