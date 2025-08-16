Белоусов примет участие в переговорах Путина и Трампа в расширенном составе

Министр обороны России Андрей Белоусов примет участие в переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа в формате расширенного состава. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с Life.
По его словам, глава Минобороны входит в список официальных участников встречи, наряду с другими представителями российской делегации.
Ранее Белый дом опубликовал фотографию президента Российской Федерации Владимира Путин и президента Соединённых Штатов Дональда Трампа со слоганом о поиске мира.
Напомним, саммит президентов Росссийской Федерации и США проводится на военной базе ВВС и Сухопутных войск Соединённых Штатов Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске.
