Стало известно, чем будут кормить Путина и Трампа после переговоров

Пока Владимир Путин и Дональд Трамп ведут переговоры на военной базе в Анкоридже, в сеть уже просочились детали их будущего дипломатического обеда. Судя по утечкам, лидеров ожидает изысканное меню: нежное филе миньон под коньячно-перечным соусом, филе аляскинского палтуса, а на десерт — классическое крем-брюле с шариком ванильного мороженого.
Переговоры лидеров России и США проходят на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска).
Напомним, что американское издание New York Times обратило внимание на необычную деталь во время встречи президентов России и США. По данным газеты, Владимир Путин и Дональд Трамп, вероятно, оставались наедине в президентском лимузине без переводчика.
Ранее сообщалось, что визит Лаврова превратил обычный отель на Аляске в историческое место.
