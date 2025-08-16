Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Желающих задать вопрос Путину и Трампу по итогам саммита оказалось очень много

В пресс-центре на военной базе США в Анкоридже на Аляске множество журналистов хотят задать вопросы президенту РФ Владимиру Путину и американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом рассказал журналист URA.RU с места событий.

Журналисты приготовили вопросы лидерам РФ и США.

В пресс-центре на военной базе США в Анкоридже на Аляске множество журналистов хотят задать вопросы президенту РФ Владимиру Путину и американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом рассказал журналист URA.RU с места событий.

«Пока делегации России и США общаются в закрытом режиме, журналисты проводят свободное время в ожидании результатов переговоров. Желающих задать вопросы Путину и Трампу будет очень много», — передает корреспондент агентства.

Белый дом считает переговоры РФ и США историческими. Там отмечают значимость первой личной встречи Трампа и Путина за последние годы.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше