Дмитриев показал видео с военной базы, где проходит встреча Путина и Трампа

Встреча между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, проходит в закрытом формате «три на три». В обсуждении принимают участие министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков с российской стороны, а от США — госсекретарь Марко Рубио и специальный представитель президента Стивен Уиткофф. Затем по программе должна состояться встреча в расширенном составе.