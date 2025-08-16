Дмитриев показал видео с военной базы, где проходит встреча Путина и Трампа

Военная база Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Kadmitriev.
«Подъезд на саммит Россия — США», — отметил он в подписи к публикации в сецсети.
На кадрах можно увидеть различные виды военной техники, включая грузовики, гаубицы и бронемашины Stryker.
Встреча между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, проходит в закрытом формате «три на три». В обсуждении принимают участие министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков с российской стороны, а от США — госсекретарь Марко Рубио и специальный представитель президента Стивен Уиткофф. Затем по программе должна состояться встреча в расширенном составе.