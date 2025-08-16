Ричмонд
Sky News: встреча Путина и Трампа на Аляске положила конец изоляции России на Западе

В свою очередь итальянская газета La Repubblica отметила, что прибывшие на саммит в Анкоридже Путин и Трамп «встретились, как старые друзья». «Когда они жали друг другу руки, казалось, что встретились старые друзья, которые давно не виделись и рады встретиться», — пишет газета.

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже наиболее впечатляющим образом положила конец изоляции России со стороны Запада. С такой оценкой выступил британский телеканал Sky News, сообщает ТАСС.

Встреча Путина и Трампа продолжается более двух часов «Высокие ставки!» Что нужно знать о встрече Путина и Трампа на Аляске.

«Это означает окончание изоляции на Западе самым впечатляющим образом. Вместо санкций Дональд Трамп наградил российского президента аналогом государственного визита», — утверждает телеканал.

Встреча Путина и Трампа проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Переговоры идут в формате «три на три», но общение президенты двух стран начали еще на летном поле после прибытия на Аляску. Путин и Трамп почти одновременно покинули свои самолеты и сели в Cadillac американского лидера, где побеседовали тет-а-тет по дороге на переговоры.

Как ранее сообщали в Кремле, центральной темой переговоров станет урегулирование украинского конфликта. Внимание также будет уделено двусторонним отношениям Москвы и Вашингтона и вопросам международной повестки. -0-

Фото РИА Новости, kremlin.ru.

