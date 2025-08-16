Захарова назвала помешательством реакцию западных СМИ на саммит Путина и Трампа

Кстати, неоднозначным впечатлением о поведении западных коллег поделились и российские журналисты. В частности корреспондент Life.ru Александр Юнашев отметил, что в России всё происходит культурнее. Он добавил, что представители отечественной прессы, как и сам президент, к такому не привыкли.