Что известно о переговорах Путина и Трампа

- Трамп и Путин встретились на летном поле в Анкоридже на Аляске. Президент США приветствовал на красной дорожке президента России аплодисментами, они пожали друг другу руки, после чего уехали на «Кадиллаке» Трампа. Американская пресса отмечает, что встреча лидеров прошла в теплой и дружеской атмосфере и что в машине они общались без переводчика.
- Белый дом назвал встречу Путина и Трампа исторической.
- Переговоры проходят за закрытыми дверями. На данный момент они идут более двух часов. Перед началом переговоров Путин и Трамп воздержались от реплик для прессы и не стали отвечать на вопросы.
- Переговоры проходят в формате «три на три» вместо изначально заявленного «один на один». С российской стороны присутствуют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков, с американской — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.
- Лозунгом встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске стала фраза «Pursuing peace» («Стремление к миру»).
- Переговоры пройдут в составе делегаций, возможно, в формате рабочего ланча. Затем лидеры разойдутся на какое-то время и потом соберутся на совместную пресс-конференцию. Об этом сказал перед началом саммита пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
- Переговоры Путина и Трампа могут занять минимум 6−7 часов, сказал Песков.
- Перед началом саммита на Аляске Трамп заявлял, что его цель — усадить стороны за стол переговоров, а не заключать сделки от имени Украины. Он обсудит с Путиным возможный обмен территориями, но все решения будут за Москвой и Киевом. Трамп допустил предоставление гарантий Украине при участии Европы и других стран, но не в формате НАТО. Трамп заявил, что будет недоволен и уедет обратно в Вашингтон, если не договорится с Путиным о прекращении огня.
