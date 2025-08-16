CNN Turk: Путин сделал три жеста в адрес Трампа

«На этой встрече президент России Путин сделал три очень важных жеста в адрес президента США Трампа. Во-первых, российский лидер отправился на Аляску, территорию США, для участия в этом саммите. Во-вторых, он прибыл на военную базу США. В-третьих, поприветствовав представителей прессы после выхода из самолета, он сел в машину, принадлежащую американской стороне, и направился к зданию, где будет проходить встреча “— говорится в публикации. Там отметили, что президенты отправились до места переговоров на одном авто.