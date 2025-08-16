Ричмонд
CNN Turk: Путин сделал три жеста в адрес Трампа

Президент России Владимир Путин перед началом саммита с американским коллегой Дональдом Трампом на военной базе в Анкоридже (Аляска, США) сделал три жеста, которые являются значимыми на фоне высокого интереса к переговорам. Об этом сообщает телеканал CNN Turk.

Путин и Трамп ведут переговоры уже два часа.

«На этой встрече президент России Путин сделал три очень важных жеста в адрес президента США Трампа. Во-первых, российский лидер отправился на Аляску, территорию США, для участия в этом саммите. Во-вторых, он прибыл на военную базу США. В-третьих, поприветствовав представителей прессы после выхода из самолета, он сел в машину, принадлежащую американской стороне, и направился к зданию, где будет проходить встреча “— говорится в публикации. Там отметили, что президенты отправились до места переговоров на одном авто.

15 августа на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска, стартовали переговоры между Путиным и Трампом. Подробности о ходе переговоров — в онлайн-трансляции URA.RU. Переговоры двух лидеров в формате «три на три» продолжаются уже два часа. Белый назвал встречу Путина и Трампа «исторической», передает RT.

