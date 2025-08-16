Встреча Путина и Трампа продолжается более двух часов

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп общаются уже более двух часов, встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Об этом сообщает ТАСС.
Переговоры идут в формате «три на три», но общение президенты двух стран начали еще на летном поле после прибытия на Аляску. Путин и Трамп почти одновременно покинули свои самолеты и сели в Cadillac американского лидера, где побеседовали тет-а-тет по дороге на переговоры.
Затем Путин и Трамп, как ожидается, продолжат переговоры «за рабочим завтраком». Переговоры в составе делегаций пройдут по формуле «пять на пять». После президенты России и США дадут совместную пресс-конференцию для СМИ, на которой подведут итоги состоявшихся переговоров. Как ранее отмечали в Кремле, Россия и США не планируют готовить какой-либо документ по итогам переговоров лидеров.
Глава РФ прилетел на Аляску 15 августа около 22.00 по минскому времени (11.00 по местному времени). Путина у самолета встретил лично Трамп. Церемония встречи на летном поле стартовала в 22.10 по минскому времени, а официальные переговоры с участием представителей делегаций обеих стран — еще спустя 15 минут. -0-
Фото РИА Новости, Reuters.