Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ульянов: у Путина и Трампа есть шанс оздоровить международные отношения

По мнению Ульянова, Евросоюз и Украина, вероятно, будут продолжать предпринимать попытки сорвать положительные тенденции.

Источник: Аргументы и факты

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что нынешняя ситуация предоставляет шанс на улучшение международных отношений, и именно президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп способны сыграть ключевую роль в этом процессе.

Переговоры лидеров стартовали в пятницу на Аляске в узком формате и проходят на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

По мнению Ульянова, Евросоюз и Украина, вероятно, будут продолжать предпринимать попытки сорвать положительные тенденции, однако он выразил надежду, что такие действия останутся без внимания.

Между тем Белый дом разместил вторую фотографию со встречи президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина, охарактеризовав её как историческую.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше