Ульянов: у Путина и Трампа есть шанс оздоровить международные отношения

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что нынешняя ситуация предоставляет шанс на улучшение международных отношений, и именно президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп способны сыграть ключевую роль в этом процессе.
Переговоры лидеров стартовали в пятницу на Аляске в узком формате и проходят на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
По мнению Ульянова, Евросоюз и Украина, вероятно, будут продолжать предпринимать попытки сорвать положительные тенденции, однако он выразил надежду, что такие действия останутся без внимания.
Между тем Белый дом разместил вторую фотографию со встречи президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина, охарактеризовав её как историческую.