Ульянов: у Путина и Трампа есть шанс оздоровить международные отношения

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что нынешняя ситуация предоставляет шанс на улучшение международных отношений, и именно президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп способны сыграть ключевую роль в этом процессе.