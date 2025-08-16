Путин сделал три жеста в адрес Трампа — СМИ

Путин сделал три жеста в адрес Трампа перед саммитом с США на Аляске — CNN Türk.
Президент РФ Владимир Путин до старта саммита с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске продемонстрировал в его адрес три символичных жеста, значимых на фоне глобального внимания к переговорам, сообщил телеканал CNN Türk.
"На этой встрече президент России Путин сделал три крайне важных шага в отношении президента США Трампа. Во-первых, российский лидер прибыл на Аляску, территорию Соединенных Штатов, для участия в саммите. Во-вторых, он приехал на американскую военную базу. В-третьих, поприветствовав представителей СМИ после выхода из борта, он сел в автомобиль, предоставленный американской стороной, и проследовал к месту проведения встречи. Лидеры прибыли к месту переговоров в одном транспортном средстве, — отметил корреспондент CNN Turk Сияменд Качмаз.
Ранее в Анкоридже (Аляска) стартовала встреча президентов России и США. Переговоры между Путиным и Трампом начались с личной беседы в автомобиле главы Соединенных Штатов. Трамп подчеркнул, что урегулирование украинского конфликта должно быть результатом соглашения между Москвой и Киевом, однако он выразил готовность создать благоприятные условия для достижения подобного соглашения. Американский лидер выразил надежду на конструктивные переговоры между Путиным и Зеленским, а также не исключил возможности своего участия в процессе мирного урегулирования.
Ключевой темой встречи глав РФ и США станет разрешение украинского кризиса. Будут обсуждены и более широкие вопросы обеспечения стабильности и безопасности, а также злободневные и наиболее острые международные и региональные проблемы. Ожидается, что лидеры обменяются позициями касательно перспектив двустороннего взаимодействия, в том числе в торгово-экономической области. Москва полагает, что у него колоссальный и до сих пор нереализованный потенциал.
