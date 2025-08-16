Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Италии назвали саммит Трампа и Путина, встречей старых друзей

Визит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммит в Анкоридже начался с теплой и почти дружеской атмосферы.

Визит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммит в Анкоридже начался с теплой и почти дружеской атмосферы. Итальянское издание La Repubblica обратило внимание на то, как лидеры двух стран обменялись крепкими рукопожатиями, словно старые приятели, встретившиеся после долгой разлуки.

Журналисты сравнили их приветствие с радостной встречей на традиционный итальянский праздник Феррагосто, хотя ни для Путина, ни для Трампа этот день не имеет особого значения.

Встреча проходит на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска). Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, основное внимание лидеров сосредоточено на урегулировании ситуации вокруг Украины. Однако в повестке также значится обсуждение перспектив экономического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.

Ранее стало известно, чем будут кормить Путина и Трампа после переговоров.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше