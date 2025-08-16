В Италии назвали саммит Трампа и Путина, встречей старых друзей

Визит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммит в Анкоридже начался с теплой и почти дружеской атмосферы. Итальянское издание La Repubblica обратило внимание на то, как лидеры двух стран обменялись крепкими рукопожатиями, словно старые приятели, встретившиеся после долгой разлуки.