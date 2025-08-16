В Италии назвали саммит Трампа и Путина, встречей старых друзей

Визит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммит в Анкоридже начался с теплой и почти дружеской атмосферы. Итальянское издание La Repubblica обратило внимание на то, как лидеры двух стран обменялись крепкими рукопожатиями, словно старые приятели, встретившиеся после долгой разлуки.
Журналисты сравнили их приветствие с радостной встречей на традиционный итальянский праздник Феррагосто, хотя ни для Путина, ни для Трампа этот день не имеет особого значения.
Встреча проходит на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска). Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, основное внимание лидеров сосредоточено на урегулировании ситуации вокруг Украины. Однако в повестке также значится обсуждение перспектив экономического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.
Ранее стало известно, чем будут кормить Путина и Трампа после переговоров.
