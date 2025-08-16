Служу России: Трамп отдал честь на встрече с Путиным

Дональд Трамп отдал честь после приветствия Владимира Путина в Анкоридже. Видео © Life.ru.
Встреча лидеров двух держав началась с того, что Трамп аплодировал Путину ещё до его приближения. При встрече президенты обменялись рукопожатием, Трамп дружески похлопал своего российского коллегу по плечу и произнёс несколько фраз. После этого американский лидер внезапно отдал честь. Достоверно неизвестно, кому именно было адресовано это приветствие; вероятнее всего, оно было обращено к почётному караулу, стоящему по бокам от красной дорожки.
Этот момент стал предметом обсуждения как в СМИ, так и в социальных сетях. Россияне с иронией прокомментировали жест американского лидера, предполагая его необычное значение. «Служу России», — написал один из пользователей. Другие комментаторы обратились к шутливым теории о том, что Трамп может быть российским агентом.
Ранее Белый дом назвал исторической встречу Путина с Трампом на Аляске. Переговоры лидеров в формате три на три длятся уже более двух часов.