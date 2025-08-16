Служу России: Трамп отдал честь на встрече с Путиным

Встреча лидеров двух держав началась с того, что Трамп аплодировал Путину ещё до его приближения. При встрече президенты обменялись рукопожатием, Трамп дружески похлопал своего российского коллегу по плечу и произнёс несколько фраз. После этого американский лидер внезапно отдал честь. Достоверно неизвестно, кому именно было адресовано это приветствие; вероятнее всего, оно было обращено к почётному караулу, стоящему по бокам от красной дорожки.