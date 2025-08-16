Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Служу России: Трамп отдал честь на встрече с Путиным

На Аляске состоялась долгожданная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. На первые кадры встречи, прошедшей на аэродроме в Анкоридже, попал интересный жест Трампа: во время шествия по красной дорожке американский лидер неожиданно отдал честь.

Источник: Life.ru

Дональд Трамп отдал честь после приветствия Владимира Путина в Анкоридже. Видео © Life.ru.

Встреча лидеров двух держав началась с того, что Трамп аплодировал Путину ещё до его приближения. При встрече президенты обменялись рукопожатием, Трамп дружески похлопал своего российского коллегу по плечу и произнёс несколько фраз. После этого американский лидер внезапно отдал честь. Достоверно неизвестно, кому именно было адресовано это приветствие; вероятнее всего, оно было обращено к почётному караулу, стоящему по бокам от красной дорожки.

Этот момент стал предметом обсуждения как в СМИ, так и в социальных сетях. Россияне с иронией прокомментировали жест американского лидера, предполагая его необычное значение. «Служу России», — написал один из пользователей. Другие комментаторы обратились к шутливым теории о том, что Трамп может быть российским агентом.

Ранее Белый дом назвал исторической встречу Путина с Трампом на Аляске. Переговоры лидеров в формате три на три длятся уже более двух часов.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше