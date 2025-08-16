Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Life.ru показывает обстановку в зале, где состоится пресс-конференция Путина и Трампа

Итоговая пресс-конференция президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа по встрече на Аляске пройдёт в отдельном зале. Там уже выставили две тумбы для глав государств. Как сообщил корреспондент Life.ru Александр Юнашев, Владимир Путин будет за левой тумбой.

Зал для пресс-конференции Путина и Трампа. Видео © Life.ru.

«Переговоры ожидаются долгими, но я уже в зале, где состоится итоговая пресс-конференция лидеров. Владимир Владимирович будет за левой трибуной», — сказал журналист.

Сейчас операторы в зале выстраивают оборудование и настраивают звук. Первые два ряда перед подиумом займут участники делегации. Там уже разместили таблички с именами и наушники для перевода.

Напомним, что 15 августа президент России Владимир Путин прибыл в Анкоридж на Аляске для участия в саммите с Дональдом Трампом. Переговоры между главами государств начались ещё на аэродроме. Затем состоялся небольшой пресс-подход, однако журналисты остались без ответов на свои вопросы. Закрытая встреча на Аляске продолжается уже более двух часов.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше