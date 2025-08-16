Life.ru показывает обстановку в зале, где состоится пресс-конференция Путина и Трампа

Напомним, что 15 августа президент России Владимир Путин прибыл в Анкоридж на Аляске для участия в саммите с Дональдом Трампом. Переговоры между главами государств начались ещё на аэродроме. Затем состоялся небольшой пресс-подход, однако журналисты остались без ответов на свои вопросы. Закрытая встреча на Аляске продолжается уже более двух часов.