Белый дом анонсировал интервью Трампа после встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп в 04:00 по мск даст интервью телеканалу Fox News после встречи с лидером России Владимиром Путиным. Об этом сообщили в Белом доме.
Встреча проходит на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска). Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, основное внимание лидеров сосредоточено на урегулировании ситуации вокруг Украины. Однако в повестке также значится обсуждение перспектив экономического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.
Напомним, что итальянское издание La Repubblica обратило внимание на то, как лидеры двух стран обменялись крепкими рукопожатиями, словно старые приятели, встретившиеся после долгой разлуки.
