Белый дом анонсировал интервью Трампа после встречи с Путиным

Встреча проходит на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска). Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, основное внимание лидеров сосредоточено на урегулировании ситуации вокруг Украины. Однако в повестке также значится обсуждение перспектив экономического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.