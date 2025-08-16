Ричмонд
Белый дом анонсировал интервью Трампа по итогам встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп даст интервью по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным. Глава Белого дома поговорит с телеканалом Fox News.

Источник: Life.ru

«Сегодня вечером в 18:00 по восточному времени (02:00 мск) президент Дональд Трамп проведёт встречу с Бретом Байером и Шоном Хэннити, чтобы дать два эксклюзивных интервью об историческом саммите на Аляске», — говорится в сообщении.

Планируется, что интервью покажут в 04:00 по московскому времени.

Напомним, что вечером 15 августа президент России Владимир Путин прибыл в Анкоридж на Аляске для участия во встрече с Дональдом Трампом. Переговоры между главами государств начались ещё на аэродроме. Затем состоялся небольшой пресс-подход, однако журналисты остались без ответов на свои вопросы. Закрытая встреча на Аляске продолжается уже более двух часов. В ней также участвуют министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков с российской стороны, госсекретарь Марко Рубио и специальный представитель президента Стивен Уиткофф — с американской.

