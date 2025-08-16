Reuters: Путин открыл американцам доступ к «Сахалин-1» перед встречей с Трампом

«Подписание указа произошло в тот день, когда президент России Владимир Путин встретится с Дональдом Трампом на Аляске на саммите, где будут обсуждаться возможности для инвестиций и делового сотрудничества, а также переговоры по поиску мира в Украине», — говорится в материале. По данным агентства, новый указ стал развитием мер, введенных в октябре 2022 года, когда управление проектом «Сахалин-1» было передано дочерней структуре «Роснефти» — компании «Сахалинморнефтегаз-шельф».