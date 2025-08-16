Индекс Мосбиржи удержался выше 3000 пунктов на фоне саммита Путина и Трампа

Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа в формате «три на три» длятся уже больше двух часов. До этого лидеры пообщались тет-а-тет, однако публичных заявлений пока не делали. Перед началом саммита американские журналисты неприятно удивили корреспондентов из России, «набросившись» на Путина и Трампа с вопросами.