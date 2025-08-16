Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Западные СМИ отметили, что «далёкий от холодного» язык тела на встрече Путина и Трампа

Атмосфера встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трамп на Аляске была гораздо более тёплой, чем ожидалось, а язык тела двух лидеров был далёк от холодного. Об этом сообщает американский телеканал «CNN».

Источник: Life.ru

Во время приближения Путина к Трампу по красной дорожке президент США несколько раз хлопнул в ладоши, приветствуя своего российского коллегу на американской земле впервые за 10 лет. Лидеры обменялись крепкими рукопожатиями и вместе направились к лимузину Белого дома.

Перед началом официальных переговоров Путин и Трамп обменялись улыбками и несколькими репликами, что также свидетельствовало о дружелюбной атмосфере. Переговоры между российской и американской стороной в формате три на три проходят на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Они длятся уже более двух часов.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше