Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Sky News: теплый прием Путина на Аляске знаменует окончание изоляции России

Отмечается, что российского лидера встретили как равного участника переговоров двух великих держав.

Источник: Аргументы и факты

Британский телеканал Sky News сообщил, что тёплый приём президента России Владимира Путина на Аляске стал символом завершения периода «изоляции» страны.

В материале подчёркивается, что российского лидера встретили на равных с главой другой мировой державы — с красной дорожкой, рукопожатием и воздушным парадом, что, по оценке телеканала, стало наиболее ярким признаком его возвращения в активный диалог с Западом.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что нынешняя ситуация предоставляет шанс на улучшение международных отношений, и именно президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп способны сыграть ключевую роль в этом процессе.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше