Британский телеканал Sky News сообщил, что тёплый приём президента России Владимира Путина на Аляске стал символом завершения периода «изоляции» страны.
В материале подчёркивается, что российского лидера встретили на равных с главой другой мировой державы — с красной дорожкой, рукопожатием и воздушным парадом, что, по оценке телеканала, стало наиболее ярким признаком его возвращения в активный диалог с Западом.
Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что нынешняя ситуация предоставляет шанс на улучшение международных отношений, и именно президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп способны сыграть ключевую роль в этом процессе.