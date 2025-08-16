Завершилась встреча России и США в формате «три на три»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее оценил, что встреча может продлиться в общей сложности «минимум часов шесть-семь».
В зале, где проходили переговоры, над президентами был размещен лозунг встречи: «В стремлении к миру». Она прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры должны были начаться с беседы тет-а-тет, о чем ранее сообщили в Кремле. Однако она стартовала в другом формате — «три на три».
Помимо Путина и Трампа с российской стороны участвовали помощник президента России Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров, с американской — госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.
Трамп прилетел на Аляску первым. Когда прибыл спецборт российского президента, лидеры синхронно вышли из своих самолетов, встретились на красной ковровой дорожке и обменялись рукопожатием.
Это первая за шесть лет встреча Путина и Трампа, последний раз лидеры встречались в июне 2019 года в Осаке.