Завершилась встреча России и США в формате «три на три»

В зале, где проходили переговоры, над президентами был размещен лозунг встречи: «В стремлении к миру». Она прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры должны были начаться с беседы тет-а-тет, о чем ранее сообщили в Кремле. Однако она стартовала в другом формате — «три на три».