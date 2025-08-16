Переговоры Путина и Трампа в узком составе на Аляске закончились

Беседа Путина и Трампа велась с глазу на глаз при участии переводчиков на военной базе JBER в городе Анкоридж. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что президенты в ходе саммита собирались обсудить урегулирование конфликта на Украине, международные и региональные темы, механизмы установления мира и безопасности, а также экономические вопросы.