Переговоры Путина и Трампа в узком составе на Аляске закончились

Переговоры президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на Аляске подошли к концу. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Переговоры Путина и Трампа завершились.

Переговоры президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на Аляске подошли к концу. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Переговоры Путина и Трампа на Аляске в узком составе завершились», — отметили в Кремле. Встреча глав государств длилась почти три часа.

Беседа Путина и Трампа велась с глазу на глаз при участии переводчиков на военной базе JBER в городе Анкоридж. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что президенты в ходе саммита собирались обсудить урегулирование конфликта на Украине, международные и региональные темы, механизмы установления мира и безопасности, а также экономические вопросы.

Переговоры прошли рядом с захоронением советских летчиков, а также военных и гражданских, которые участвовали в перегоне самолетов США в СССР по ленд-лизу во время Великой Отечественной войны. Это место имеет особое значение для российско-американских отношений.

После личной беседы Путина и Трампа начнется расширенное заседание делегаций двух стран. В российскую войдут: глава МИД Сергей Лавров, глава Минобороны Андрей Белоусов, глава Минфина Антон Силуанов, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
