Журналистов пригласили в зал, где пройдет пресс-конференция Путина и Трампа

Журналисты занимают места в зале.
Журналистов допустили в зал, где состоится пресс-конференция президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, находящийся на месте событий.
«Журналисты занимают места в зале», — сообщил корреспондент. На кадрах помещение, где пройдет конференция.
