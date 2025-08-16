Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Переговоры Путина и Трампа продолжительностью 2 часа 45 минут завершились

Закрытая встреча президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, прошла в формате тет-а-тет и длилась два час 45 минутОб этом сообщили в Кремле.

Закрытая встреча президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, прошла в формате тет-а-тет и длилась два час 45 минут.

Об этом сообщили в Кремле.

Саммит двух лидеров проходит на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Основным вопросом обсуждения стало поиск долгосрочного мирного решения украинского кризиса.

После личной беседы президентов запланированы переговоры с участием делегаций. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что переговоры могут продолжаться не менее 6−7 часов.

Ожидается, что по итогам саммита не будет подписано никаких документов. Результаты встречи и достигнутые договоренности лидеры озвучат на совместной пресс-конференции.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше