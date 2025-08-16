Переговоры Путина и Трампа продолжительностью 2 часа 45 минут завершились

Закрытая встреча президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, прошла в формате тет-а-тет и длилась два час 45 минут.
Об этом сообщили в Кремле.
Саммит двух лидеров проходит на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Основным вопросом обсуждения стало поиск долгосрочного мирного решения украинского кризиса.
После личной беседы президентов запланированы переговоры с участием делегаций. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что переговоры могут продолжаться не менее 6−7 часов.
Ожидается, что по итогам саммита не будет подписано никаких документов. Результаты встречи и достигнутые договоренности лидеры озвучат на совместной пресс-конференции.