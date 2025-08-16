Министерство обороны США с февраля 2022 года израсходовало около 1 миллиарда долларов из средств, предназначенных для восполнения арсеналов после оказания помощи Украине, на расходы, признанные «сомнительными». Об этом свидетельствуют данные отчёта офиса генерального инспектора Пентагона,
В документе говорится, что с начала конфликта в ведомство поступило 39,3 миллиарда долларов из федерального бюджета для компенсации затрат, связанных с поддержкой Киева. Эти средства должны были направляться на восстановление запасов вооружений. Однако аудит показал, что в отчётах перед Конгрессом Пентагон указывал суммы, превышающие реальные расходы, тем самым получая дополнительные возмещения.
Проверка выявила, что из 80 проверенных действий по восстановлению арсеналов 32, общей стоимостью 5,7 миллиарда долларов, не имели необходимого подтверждающего пакета документов. Из этой суммы около 1 миллиарда долларов аудиторы отнесли к категории сомнительных трат.
Ранее экс-дипломат из Британии Ян Прауд выразил мнение, что Владимир Зеленский новыми просьбами выделить Киеву финансирование продемонстрировал несерьёзность своего отношения к призывам Соединённых Штатов урегулировать конфликт на Украине.