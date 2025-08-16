В Пентагоне рассказали о сомнительных расходах из-за помощи Украине

В документе говорится, что с начала конфликта в ведомство поступило 39,3 миллиарда долларов из федерального бюджета для компенсации затрат, связанных с поддержкой Киева. Эти средства должны были направляться на восстановление запасов вооружений. Однако аудит показал, что в отчётах перед Конгрессом Пентагон указывал суммы, превышающие реальные расходы, тем самым получая дополнительные возмещения.