WSJ: Путин поехал на переговоры на лимузине Трампа по его просьбе

По данным WSJ, Дональд Трамп предложил Владимиру Путину доехать до места проведения переговоров после того, как лидеры встретились на летном поле в Анкоридже и сделали совместную фотографию. Как отметила газета The New York Times, в лимузине лидеры, предположительно, общались без переводчика.
Еще перед прилетом Владимира Путина на Аляску к летному полю подъехал российский автомобиль «Аурус». На различных модификациях этого автомобиля президент передвигается с 2018 года.
