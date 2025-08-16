Ричмонд
WSJ: Путин поехал на переговоры на лимузине Трампа по его просьбе

Президент России Владимир Путин нарушил традицию передвигаться за рубежом на своем автомобиле и пересел в «Кадиллак» американского лидера Дональда Трампа по его приглашению. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Источник: РИА "Новости"

По данным WSJ, Дональд Трамп предложил Владимиру Путину доехать до места проведения переговоров после того, как лидеры встретились на летном поле в Анкоридже и сделали совместную фотографию. Как отметила газета The New York Times, в лимузине лидеры, предположительно, общались без переводчика.

Еще перед прилетом Владимира Путина на Аляску к летному полю подъехал российский автомобиль «Аурус». На различных модификациях этого автомобиля президент передвигается с 2018 года.

