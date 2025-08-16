Белоусов примет участие в переговорах Трампа и Путина в расширенном составе

Глава Министерства обороны Российской Федерации Андрей Белоусов будет участвовать в переговорах российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в расширенном составе. Об этом рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
— Белоусов присутствует в расширенном составе, — цитирует его журналист Life.
Владимир Путин и Дональд Трамп начали переговоры в формате «три на три». Главу российского государства сопровождают глава МИД России Сергей Лавров и помощник по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков. Его американский коллега пришел на встречу вместе со своим спецпосланником Стивом Уиткоффом и госсекретарем Соединенных Штатов Марко Рубио.
Путин и Трамп почти одновременно вышли из своих самолетов. Глава США встретил своего российского коллегу аплодисментами. Потом главы государств направились друг к другу, после чего пожали руки. Они сели в лимузин Трампа и пообщались наедине по дороге к месту проведения переговоров.
Центральной темой встречи станет достижение мира между РФ и Украиной. Политики также планируют обсудить пять ключевых требований Киева к Москве для окончания боевых действий.