Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин и Трамп почти 3 часа общались в узком составе

Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп около трех часов вели переговоры в узком составе в формате «три на три». Об этом рассказал журналист URA.RU.

Путин и Трамп провели переговоры.

Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп около трех часов вели переговоры в узком составе в формате «три на три». Об этом рассказал журналист URA.RU.

«Переговоры РФ и США в Анкоридже шли почти три часа. Делегации общались в узком составе», — сообщил журналист агентства.

Ранее журналисты собрались в ожидании пресс-конференции по итогам саммита Путина и Трампа на Аляске. Корреспонденты занимают места в зале. Кроме лидеров РФ и США в переговорах участвовали госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф, глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше