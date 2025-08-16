Путин и Трамп почти 3 часа общались в узком составе

Ранее журналисты собрались в ожидании пресс-конференции по итогам саммита Путина и Трампа на Аляске. Корреспонденты занимают места в зале. Кроме лидеров РФ и США в переговорах участвовали госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф, глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков.