Путин и Трамп почти 3 часа общались в узком составе

Путин и Трамп провели переговоры.
Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп около трех часов вели переговоры в узком составе в формате «три на три». Об этом рассказал журналист URA.RU.
«Переговоры РФ и США в Анкоридже шли почти три часа. Делегации общались в узком составе», — сообщил журналист агентства.
Ранее журналисты собрались в ожидании пресс-конференции по итогам саммита Путина и Трампа на Аляске. Корреспонденты занимают места в зале. Кроме лидеров РФ и США в переговорах участвовали госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф, глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков.