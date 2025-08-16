Ричмонд
Белоусов и Силуанов дали первый комментарий после встречи на Аляске

Переговоры стартовали около 22:30 мск 15 августа и продлились три часа.

Источник: Дмитрий Харичков/ТАСС

Глава Минобороны России Андрей Белоусов после переговоров на Аляске заявил об отличном настроении. Об этом он сказал в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

«Настроение всегда одинаковое — отличное», — ответил Белоусов на соответствующий вопрос.

Глава Минфина Антон Силуанов сказал, что все комментарии о ходе переговоров будут позднее.

Переговоры российской и американской делегаций в формате «три на три» начались около 22:30 мск 15 августа и продлились три часа. Они стартовали на военной базе в Анкоридже на Аляске.

В состав делегаций помимо президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с российской стороны были министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, от США — госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф. Изначально предполагалось, что президенты встретятся один на один, но в Белом доме сообщили об изменении формата, не уточнив, почему планы поменялись.

Это первая за шесть лет встреча Путина и Трампа, последний раз лидеры встречались в июне 2019 года в Осаке.

