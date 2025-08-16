Белоусов и Силуанов дали первый комментарий после встречи на Аляске

В состав делегаций помимо президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с российской стороны были министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, от США — госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф. Изначально предполагалось, что президенты встретятся один на один, но в Белом доме сообщили об изменении формата, не уточнив, почему планы поменялись.