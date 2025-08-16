Ричмонд
Журналисты готовятся к пресс-конференции Путина и Трампа

Журналистов внезапно начали собирать на пресс-конференцию. Ожидалось, что она пройдёт по завершении переговоров. Но на этом саммите планы меняются буквально на ходу.

Журналистов внезапно начали собирать на пресс-конференцию. Ожидалось, что она пройдёт по завершении переговоров. Но на этом саммите планы меняются буквально на ходу — лидеры России и США решили выйти к СМИ после первого раунда встречи. В нем помимо Путина и Трампа, приняли участие Лавров и Ушаков с российской стороне, Рубио у Уиткофф с американской стороны.