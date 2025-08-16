Ричмонд
Трамп сделал заявление по введению вторичных санкций против России

Накануне саммита с Владимиром Путиным Дональд Трамп сделал заявление о возможных новых экономических мерах против России.

Накануне саммита с Владимиром Путиным Дональд Трамп сделал заявление о возможных новых экономических мерах против России.

В интервью Fox News, данном на борту президентского самолета, американский лидер признал, что введение вторичных санкций или пошлин способно нанести «очень разрушительный удар» по российской экономике, но тут же заявил: «Возможно, этого не придется делать».

Напомним, что американская администрация изучает возможность введения ограничительных мер против крупнейших нефтяных компаний России — «Роснефти» и «Лукойла».

Ранее Fox News анонсировал интервью Трампа после встречи с Путиным.

