Встреча на Аляске стала самой долгой для Путина и Трампа, пишет Bloomberg

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске стали самой продолжительной двусторонней встречей двух лидеров, передает агентство Bloomberg.

21

«Переговоры между президентом Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным на саммите на Аляске завершились после более чем двух с половиной часов, что стало их самой продолжительной личной встречей», — говорится в публикации агентства.

Ранее завершились переговоры Путина и Трампа на Аляске в узком составе.

Telegram-канал Кремля сообщил, что пресс-конференция президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске скоро начнется.

