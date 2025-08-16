Трамп: у РФ и США огромный потенциал сотрудничества

Президент США Дональд Трамп заявил, что между Россией и Соединёнными Штатами существует значительный потенциал для сотрудничества, включая экономическую сферу.
По его словам, ресурсы и возможности двух стран позволяют выстраивать крепкие и взаимовыгодные отношения. Он отметил, что Россия обладает обширными и ценными территориями, которые могут играть важную роль в развитии партнёрства.
Трамп выразил уверенность, что при правильном подходе взаимодействие между Москвой и Вашингтоном может перерасти в прочные дипломатические и деловые связи.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп не хочет вводить новые санкции против РФ. Она отметила, что у президента США «имеется множество инструментов, которые он может применить в случае необходимости».