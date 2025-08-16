Ричмонд
Трамп намерен провести еще одну встречу с Путиным

Переговоры Путина и Трампа завершились на Аляске.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп выразил желание организовать еще одну встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Дональд Трамп заявил, что хочет провести ещё одну встречу с Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News. Ранее американский лидер говорил, что новая встреча с президентом РФ возможна, только если переговоры пройдут успешно.

Напомним, переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в узком составе длились почти три часа. Лидеры двух стран обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений. В ближайшее время ожидается пресс-конференция по итогам встречи.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.

Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
