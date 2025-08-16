Ричмонд
Daily Mail: Трамп принял Путина как звездного гостя

Президент США Дональд Трамп встретил российского лидера Владимира Путина как знаменитость, информирует британское издание Daily Mail, ссылаясь на эксперта по невербальному общению Джуди Джеймс.

По оценке Джеймс, множество тактильных взаимодействий и аплодисменты свидетельствуют, что Трамп воспринимал Путина как звезду первой величины.

«Трамп приветствовал Путина подобно ведущему ток-шоу, принимающему знаменитого гостя», — отметила Джеймс.

По ее наблюдениям, после продолжительной встречи в Анкоридже Путин выглядел явно удовлетворенным тем, как развивались события.

При этом специалист подчеркнула, что манера поведения американского президента резко изменилась в зале официальных переговоров, где он занял более «напряженную, властную позу», поскольку наступило время деловой дискуссии.

Ранее в Анкоридже (Аляска) стартовала встреча президентов России и США. Переговоры между Путиным и Трампом начались с личной беседы в автомобиле главы Соединенных Штатов. Трамп подчеркнул, что урегулирование украинского конфликта должно быть результатом соглашения между Москвой и Киевом, однако он выразил готовность создать благоприятные условия для достижения подобного соглашения. Американский лидер выразил надежду на конструктивные переговоры между Путиным и Зеленским, а также не исключил возможности своего участия в процессе мирного урегулирования.

Ключевой темой встречи глав РФ и США станет разрешение украинского кризиса. Будут обсуждены и более широкие вопросы обеспечения стабильности и безопасности, а также злободневные и наиболее острые международные и региональные проблемы. Ожидается, что лидеры обменяются позициями касательно перспектив двустороннего взаимодействия, в том числе в торгово-экономической области. Москва полагает, что у него колоссальный и до сих пор нереализованный потенциал.

