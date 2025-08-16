Daily Mail: Трамп принял Путина как звездного гостя

Ранее в Анкоридже (Аляска) стартовала встреча президентов России и США. Переговоры между Путиным и Трампом начались с личной беседы в автомобиле главы Соединенных Штатов. Трамп подчеркнул, что урегулирование украинского конфликта должно быть результатом соглашения между Москвой и Киевом, однако он выразил готовность создать благоприятные условия для достижения подобного соглашения. Американский лидер выразил надежду на конструктивные переговоры между Путиным и Зеленским, а также не исключил возможности своего участия в процессе мирного урегулирования.