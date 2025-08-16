Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп рассказал подробности телефонного разговора с Лукашенко

МИНСК, 16 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом был очень позитивно настроен по поводу саммита российского и американского лидеров на Аляске. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

Он был очень позитивно настроен относительно этого.

сказал Трамп в интервью Fox News, говоря об ожиданиях белорусского лидера от встречи и переговоров президента РФ и главы Белого дома на Аляске

Кроме того, Александр Лукашенко в беседе с Дональдом Трампом обратил внимание собеседника на стремление российского лидера прийти к соглашению об урегулировании украинского конфликта.

Разговор Трампа и Лукашенко

Белорусский и американский президенты побеседовали по телефону накануне, разговор состоялся во время перелета Дональда Трампа на Аляску перед стартом российско-американских переговоров.

По словам Трампа, состоялась «замечательная беседа», в которой американский президент поблагодарил белорусского коллегу за освобождение 16 заключенных, также лидеры обсудили саммит на Аляске. Президент США принял приглашение белорусского лидера посетить с визитом Минск.

Как сообщил постпред Беларуси при ООН Валентин Рыбаков, выступивший переводчиком беседы двух лидеров, инициатором состоявшегося телефонного разговора с Александром Лукашенко был президент США Дональд Трамп.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше