Трамп рассказал подробности телефонного разговора с Лукашенко

МИНСК, 16 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом был очень позитивно настроен по поводу саммита российского и американского лидеров на Аляске. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News.