Трамп рассказал подробности телефонного разговора с Лукашенко

Он был очень позитивно настроен относительно этого.
Кроме того, Александр Лукашенко в беседе с Дональдом Трампом обратил внимание собеседника на стремление российского лидера прийти к соглашению об урегулировании украинского конфликта.
Разговор Трампа и Лукашенко
Белорусский и американский президенты побеседовали по телефону накануне, разговор состоялся во время перелета Дональда Трампа на Аляску перед стартом российско-американских переговоров.
По словам Трампа, состоялась «замечательная беседа», в которой американский президент поблагодарил белорусского коллегу за освобождение 16 заключенных, также лидеры обсудили саммит на Аляске. Президент США принял приглашение белорусского лидера посетить с визитом Минск.
Как сообщил постпред Беларуси при ООН Валентин Рыбаков, выступивший переводчиком беседы двух лидеров, инициатором состоявшегося телефонного разговора с Александром Лукашенко был президент США Дональд Трамп.