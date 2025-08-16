Россия подготовила документы для восстановления авиасообщения с США

Российская сторона подготовила документы для восстановления авиасообщения с США, они обсуждаются. Об этом рассказал посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев корреспонденту «России 1» Павлу Зарубину.
Новость дополняется.
Последние несколько лет взаимоотношения РФ и США оставались довольно напряженными. Обе стороны сокращали размеры дипломатических миссий, из-за чего плодотворный диалог не получался. Ситуация стала меняться в 2025 году: американцы выбрали нового президента, а послом Российской Федерации в США стал Александр Дарчиев. Собрали главное из биографии последнего.Читать дальше