Россия подготовила документы для восстановления авиасообщения с США

Российская сторона подготовила документы для восстановления авиасообщения с США, они обсуждаются.

Российская сторона подготовила документы для восстановления авиасообщения с США, они обсуждаются. Об этом рассказал посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев корреспонденту «России 1» Павлу Зарубину.

Новость дополняется.

