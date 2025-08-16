Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова: Западные журналисты в состоянии, которое можно назвать помешательством

Западные журналисты на фоне переговоров между Россией и Соединенными Штатами на Аляске находятся в состоянии, которое можно назвать помешательством, переходящим в безумие. Об этом высказалась официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Западные журналисты на фоне переговоров между Россией и Соединенными Штатами на Аляске находятся в состоянии, которое можно назвать помешательством, переходящим в безумие. Об этом высказалась официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

— Западные СМИ в состоянии, которое можно назвать помешательством, переходящим в полное безумие: три года они рассказали об изоляции России, а сегодня увидели красную ковровую дорожку, которой встречали российского президента в Штатах, — написала она в Telegram-канале.

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов будет участвовать в переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа в расширенном составе, рассказал пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

Владимир Путин и Дональд Трамп начали переговоры в формате «три на три». Главу российского государства сопровождают глава МИД России Сергей Лавров и помощник по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков. Его американский коллега пришел на встречу вместе со своим спецпосланником Стивом Уиткоффом и госсекретарем Соединенных Штатов Марко Рубио.

Путин и Трамп почти одновременно вышли из своих самолетов. Глава США встретил своего российского коллегу аплодисментами. Потом главы государств направились друг к другу, после чего пожали руки. Они сели в лимузин Трампа и пообщались наедине по дороге к месту проведения переговоров.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше