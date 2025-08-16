Трамп обозначил сроки завершения конфликта на Украине

В интервью Fox News на борту президентского самолета Дональд Трамп заявил о намерении добиться прекращения огня на Украине в ближайшие дни. Американский лидер подчеркнул, что хочет видеть результат уже на текущей неделе, чтобы создать условия для второй встречи с Владимиром Путиным.