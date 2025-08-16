Fox News: Трамп после встречи с Путиным позвонил Зеленскому и лидерам Европы

На пресс-конференции по итогам переговоров Дональд Трамп сообщил, что будет «созваниваться с союзниками по НАТО и Зеленским». Он добавил, что проинформирует о результатах встречи с президентом России «ряду людей, которым считаю уместно позвонить».
Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа проходили на Аляске и длились 2 часа 45 минут. Трамп США заявил, что сделки по Украине нет, поскольку «полного понимания» достичь не удалось. Отвечать на вопросы журналистов президенты не стали.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше