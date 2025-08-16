Путин заявил, что переговоры с Трампом прошли конструктивно

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом прошли в конструктивной атмосфере.
— Наши переговоры прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере. Они были весьма обстоятельными и полезными, — заявил он во время совместной пресс-конференции с главой Белого дома, передает РИА Новости.
Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов будет участвовать в переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа в расширенном составе, рассказал пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.
Владимир Путин и Дональд Трамп начали переговоры в формате «три на три». Главу российского государства сопровождают глава МИД России Сергей Лавров и помощник по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков. Его американский коллега пришел на встречу вместе со своим спецпосланником Стивом Уиткоффом и госсекретарем Соединенных Штатов Марко Рубио.
Путин и Трамп почти одновременно вышли из своих самолетов. Глава США встретил своего российского коллегу аплодисментами. Потом главы государств направились друг к другу, после чего пожали руки. Они сели в лимузин Трампа и пообщались наедине по дороге к месту проведения переговоров.