Дарчиев: Россия подготовила документы для восстановления авиасообщения с США

Российская Федерация подготовила все документы, необходимые для возобновления авиасообщения с Америкой. Об этом сообщил российский посол в США Александр Дарчиев.

«РФ подготовила документы для восстановления авиасообщения с США», — передает ТАСС слова посла. Ранее Россия уже поднимала вопрос о возобновлении авиасообщения с Америкой, но отклика не было.

Авиасообщение с США было прервано из-за охлаждения российско-американских отношений. Инициатором была администрация бывшего президента Джо Байдена.

Узнать больше по теме
Александр Дарчиев: биография нового посла России в США
Последние несколько лет взаимоотношения РФ и США оставались довольно напряженными. Обе стороны сокращали размеры дипломатических миссий, из-за чего плодотворный диалог не получался. Ситуация стала меняться в 2025 году: американцы выбрали нового президента, а послом Российской Федерации в США стал Александр Дарчиев. Собрали главное из биографии последнего.
Читать дальше