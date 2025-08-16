РФ готова возобновить авиасообщение с Америкой.
Российская Федерация подготовила все документы, необходимые для возобновления авиасообщения с Америкой. Об этом сообщил российский посол в США Александр Дарчиев.
«РФ подготовила документы для восстановления авиасообщения с США», — передает ТАСС слова посла. Ранее Россия уже поднимала вопрос о возобновлении авиасообщения с Америкой, но отклика не было.
Авиасообщение с США было прервано из-за охлаждения российско-американских отношений. Инициатором была администрация бывшего президента Джо Байдена.
Последние несколько лет взаимоотношения РФ и США оставались довольно напряженными. Обе стороны сокращали размеры дипломатических миссий, из-за чего плодотворный диалог не получался. Ситуация стала меняться в 2025 году: американцы выбрали нового президента, а послом Российской Федерации в США стал Александр Дарчиев. Собрали главное из биографии последнего.Читать дальше