Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Fox News: Трамп позвонил Зеленскому и лидерам ЕС после встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским после завершения своей встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Трамп поговорил по телефону с Зеленским после встречи с Путиным.

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским после завершения своей встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВстреча Путина и Трампа на Аляске началась. Онлайн-трансляция.

«Президент Трамп разговаривал по телефону с украинским лидером и европейскими лидерами», — сказал журналист Бретт Байер. Это заявление он сделал в прямом эфире.

В Анкоридже стартовала пресс-конференция, посвященная завершению первой части переговоров между Путиным и Трампом. Переговоры в ограниченном составе продолжались три часа. Российскую сторону на встрече представляли министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, тогда как американскую — государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше