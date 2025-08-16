Fox News: Трамп позвонил Зеленскому и лидерам ЕС после встречи с Путиным

Трамп поговорил по телефону с Зеленским после встречи с Путиным.
Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским после завершения своей встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.
«Президент Трамп разговаривал по телефону с украинским лидером и европейскими лидерами», — сказал журналист Бретт Байер. Это заявление он сделал в прямом эфире.
В Анкоридже стартовала пресс-конференция, посвященная завершению первой части переговоров между Путиным и Трампом. Переговоры в ограниченном составе продолжались три часа. Российскую сторону на встрече представляли министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, тогда как американскую — государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф.