Fox News: Трамп позвонил Зеленскому и лидерам ЕС после встречи с Путиным

В Анкоридже стартовала пресс-конференция, посвященная завершению первой части переговоров между Путиным и Трампом. Переговоры в ограниченном составе продолжались три часа. Российскую сторону на встрече представляли министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, тогда как американскую — государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф.